مؤسسة النفط تستلم الشحنة الثانية من الاختبار السريع لفيروس كورونا من «سنكور» الكندية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الاثنين، أن إدارة التنمية المستدامة استلمت الشحنة الثانية من الاختبارات السريعة «BTNX Covid-19 Antigen Rapid test» كمساهمة من شركة «سنكور» الكندية، وذلك للمساعدة في تتبع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والحد من انتشاره وتسهيل إجراء الاختبارات للعاملين بقطاع النفط بعد عودة الإنتاج من جديد وعودة التنقل بشكل مكثف من وإلى الحقول والموانئ النفطية والمستودعات والمنصات البحرية من جديد.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها لدعم قطاع الصحة بالدولة الليبية لمواجهة انتشار جائحة كورونا، منوهة إلى أن إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة ستباشران خلال الأيام القادمة توزيع هذا الاختبار على الشركات النفطية والجهات الأخرى التابعة للمؤسسة.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط إن «هذا الاختبار تم توفيره من قبل المؤسسة بعد أخذ الرأي الفني والتشاور مع الجهات الصحية المختصة بالدولة الليبية مثل المختبر المرجعي ومركز تقنيات البحوث الحيوية التي أجرت تجارب على هذا النوع من الاختبار السريع وكانت النتائج جيدة جدا».

وتوقع المسؤول أن يساهم هذا النوع من الاختبارات في تقليل تكاليف إجراء المسوحات للكشف عن فيروس كورونا بشكل كبير «بسبب السعر المنخفض وكذلك مرونة وسهولة الاستخدام»، مشيرا إلى أن الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط أوصت بتخصيص كميات من هذه الشحنة لصالح المناطق المتاخمة للحقول والموانئ والمواقع النفطية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في تلك المناطق.

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