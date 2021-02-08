استئناف قبول طلبات جوازات السفر بجوازات الصحة في بنغازي

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أعلن رئيس قسم جوازات الصحة بنغازي، العقيد وليد الصوصاع، اليوم الإثنين، البدء في قبول المعاملات وتصوير الحالات الحرجة ونزلاء المستشفيات وخاصة أمراض الأورام والكلى والأطفال وغيرها من الأمراض الحرجة والعاجلة.

وقال الصوصاع، “إن القسم في هذه الفترة في استهدف قبول معاملات بعض الطواقم الطبية، لأنهم في الجبهة الأمامية لمواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف الصوصاع، “أن مصلحة الجوازات والجنسية تُلام في أكثر من مناسبة سواء بالتقصير أو تردي الخدمات للمواطن، ولكن أحب أن أطمئن المواطن وجميع الأخوة الزملاء أن هذه الخدمة ستستمر في حالة توفرت الإمكانيات”، لافتًا إلى أن البنية التحتية لهذه المنظومة ضعيفة ولم يتم تطوريها منذ سنوات، وقدرتها الاستيعابية ضعيفة.