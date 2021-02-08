«الساعة 24» تعتذر للخارجية المصرية

تتقدم صحيفة «الساعة 24» الليبية بخالص الاعتذار والأسف عما بدر من أحد محرريها لدى قيامه بتحرير خبر متداول على إحدى الفضائيات العربية، يفيد باتصال معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري هاتفياً برئيس المجلس الرئاسي المنتخب السيد / محمد يونس المنفي، دون تحقق أو مراعاة لمعايير وآداب العمل الصحفي، الذي يعلي من قيم التقصي والتحقق من المعلومات ونقلها عن مصادرها الموثوقة وبشكل رسمي.

الاعتذار أيضاً موصول لقراء صحيفة «الساعة 24» من عدم تحري الدقة في تغطية المادة، منسوبةً لمصادرها الرسمية، والاستعاضة بالمصادر المُجهلة.

وتجدد «الساعة 24» العهد بأنها ماضية في تحري المعلومة، وتوثيقها من مصادرها الرسمية، قبل نشرها، فتقبلوا خالص اعتذارنا عن هذا الخطأ غير المقصود، والذي قمنا بتوضيحه ونفيه في مادة سابقة على خطابنا هذا.