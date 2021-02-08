عبر زووم.. «المنفي» يعقد أول اجتماع مع أعضاء المجلس الرئاسي الجديد

عقد المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الاثنين الاجتماع الأول برئاسة محمد يونس المنفي، وذلك عبر تطبيق زووم، حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفا الإيطالية.

وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي الجديد، لوكالة أنباء نوفا، إن “الاجتماع كان بحضور عبدالله حسين اللافي، وموسى الكوني، وعبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية”، مردفًا أن الاجتماع ناقش “خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية القادمة”.

وأوضح أنه خلال الاجتماع “تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها و عرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبي”.

وأكد “المنفي” خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على حل كافة المشاكل وتذليل كافة الصعاب من أجل الانطلاقة الفعلية في عمل المجلس وتنفيذ كافة المهام التي انُتخب من أجلها.

وختم «المنفي» الاجتماع مشددًا على أهمية أن يستكمل النقاش مع توسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب و أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي.