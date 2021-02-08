كرموس : الانتخابات الهدف الأسمى للسلطة الجديدة في ظل انهيار الدولة و مؤسساتها

أكد عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة عادل كرموس، أن الدولة الليبية منهارة وليس بها مؤسسات، تساعد الحكومة على تحقيق أهدافها وطموحاتها ووعودها ، لافتا إلى أن الجميع يطمح في أن تحقق السلطة الجديدة الحد الأدنى من التزاماتها، بالوصول لانتخابات واستفتاء على الدستور.

و أشار كرموس إلى أنه في حال الوصول للانتخابات والاستفتاء على الدستور سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يتوقف على تشكيل الحكومة بل على الدعم الدولي للحكومة واعادة تدخل الدول التي تدخلت في السابق والمؤثرة في مجلس النواب، والتي ساهمت في انقسامه.

و أضاف كرموس أنه في حال اتخذت بعض الدول المتدخلة بالشأن الليبي موقف الحياد فقط فإن مجلس النواب سيصل لتوافق كبير، ينهي بها الصراع، ليتم بناء الدولة المدنية، مشددا على أن عقيلة صالح كان مقترحًا من دول وليس من قبل الشعب الليبي، مؤكدا أنه شخصية ليس لديها قبول كونه ساهم في تدمير طرابلس.

وأوضح كرموس أن المجتمع الدولي يمارس النفاق السياسي مع الأزمة الليبية، مبينًا أن التدخل التركي في ليبيا نتيجة الاتفاقيات الموقعة جعل للصراع الدولي شكلًا آخر.

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