محاضرة حول إجراءات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي

أقيمت بجامعة صبراتة، محاضرة بعنوان، إجراءات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، بحضور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وعميد كلية الآداب والتربية، ومدير مكتب الجودة بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.
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قناة ليبيا
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