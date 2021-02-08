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محاضرة حول إجراءات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت بجامعة صبراتة، محاضرة بعنوان، إجراءات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، بحضور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وعميد كلية الآداب والتربية، ومدير مكتب الجودة بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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