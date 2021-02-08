لمنح الثقة للحكومة الجديدة.. عقيلة صالح يدعو «النواب» لجلسة تشاورية الإثنين المقبل

دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير 2021.

وأكد بيان مجلس النواب الليبي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أن الجلسة التشاورية تأتي “لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها”.

وأوضح البيان أنه “بفضل الله وتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد”.