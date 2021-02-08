عبدالرحمن: تركيا تخالف كل الاتفاقات الليبية والمطالب الدولية بانسحاب المرتزقة من ليبيا

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، إن الحكومة التركية تخالف كل الاتفاقات الليبية والمطالب الدولية بانسحاب المرتزقة من ليبيا.

وأكد عبدالرحمن، أن تركيا تقوم بعمليات تبديل للمرتزقة الموالين لها، حيث تعود دفعة وتذهب دفعة مقابلها، أي أن ليس هناك أي انسحاب حتى اللحظة، وبدلاً من أن تقوم تركيا بتهنئة الشعب الليبي على ما جرى من انتخابات فإنها تعتبر أن ما جرى هو انتصار للحكومة التركية.

ولفت عبدالرحمن، إلى أن دفعة المرتزقة التي من المرتقب عودتها خلال الساعات القادمة كان من المفترض أن تعود قبل نحو أسبوعين.

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