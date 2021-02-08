بالزي العسكري.. داخلية الوفاق تطالب القيادات الأمنية باستقبال باشاغا في مطار« معيتيقة»

طالب المدير العام لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أحمد كركوب، عددا كبيرا من القيادات الأمنية، إلى استقبال فتحي باشاغا، وزير الداخلية في مطار معيتيقة، غدًا الثلاثاء، دون أن يُحدد الدولة القادم منها.

جاء ذلك في بيان، اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، حمل صفة “عاجل جدا وهام”.

ووجه «كركوب» الدعوة إلى رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الأمنية، ومديري الإدارات والمكاتب، ومديري مديريات الأمن، ومديري الكليات التابعة للوزارة، ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية، ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، ومديري المراكز التابعة للوزارة، ورئيس قوة العمليات الخاصة، وآمر قوة دعم المديريات بالمناطق.

وختم البيان مشيرًا إلى أن باشاغا سيصل إلى مطار معيتيقة الدولي عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وأنه على المستقبلين الالتزام بالزي العسكري.