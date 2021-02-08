الرعيض: خلال يومين سيصل عدد الموافقين على منح الثقة للحكومة لـ 120 نائبًا

قال عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، إنه من الضروري أن يلتئم مجلس النواب خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى ما يبذله النواب في الشرق والغرب والجنوب من جهود كبيرة مرتبط بحساسية المرحلة ولضرورة التئام البرلمان.

وأضاف الرعيض، في تصريحات صحفية، أن 102 نائب وافقوا على حضور الجلسة التي ستعقد في صبراتة نهاية الأسبوع القادم، موضحا أنه سيكون الهدف منها لملمة المجلس والتئامه، بالإضافة لطرح بعض التعديلات على اللائحة الداخلية واعتماد مخرجات جنيف.

وأكد الرعيض، أنه خلال اليومين القادمين سيصل عدد الموافقين على منح الثقة للحكومة لـ 120 نائبًا، لافتا إلى أن وجود النواب بهذا العدد ووجود الجميع سيكون فرصة لالتئام المجلس دون التشبث بأي رأي.

وأعرب عن دعم النواب لصبراتة لالتئام مجلس النواب بدون شروط، مضيفا أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب لجلسة في بنغازي، موضحا أنه ليس كل النواب يستطيعون الذهاب لها.

وأشار إلى أن العديد من النواب لا يستطيعون الذهاب إلى بنغازي إلا إذا ضمنت البعثة الأممية ولجنة 5+5 اختيار مكانًا أو منطقة آمنة لعقد الجلسة.

وشدد على أن شرط أعضاء النواب الوحيد هو عقد جلسة دون تدخل أحد، لتجنب الوقوع في ضغوط من أي جهة تمارس على سير عملية الجلسة وحرية النواب.

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