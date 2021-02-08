«شكشك» يوقف قرار «سيالة» بإيفاد 171 موظفاً للسفارات الليبية

قرر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيقاف قرار حكومة الوفاق برئاسة قائز السراج، بإيفاد 171 موظفاً بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

وبحسب القرار الذي حصلت “الساعة24” على نسخة منه، فإن قرار “شكشك” جاء امتثالا للقرار رقم (640) لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والقاضي بايفاد (171) موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

وراسل خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق ، الأحد 7 فبراير الجاري، داعيا إياه إلى إيقاف تنفيذ قرار الإيفاد وموافاة الديوان بالإجراءات التالية:

– خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها

– الملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج

– خطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج

– تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها

– البيانات الأساسية للمشمولين بالقرار

– مدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص

– صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.

وكان وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظفا للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.