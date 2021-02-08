ديوان المحاسبة يطالب خارجية الوفاق بوقف قرار إيفاد موظفين للخارج

أخبار ليبيا24

طالب ديوان المحاسبة بطرابلس، اليوم الإثنين، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بوقف قرار إيفاد 171 موظفًا للعمل بالخارج، لافتًا إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت يثير العديد من الشبهات ويستدعي التحقق من الإجراءات والأسانيد التي بُني عليها.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في خطاب اطلعت وكالة أخبار ليبيا24 على نسخة منه، وزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، إيقاف تنفيذ قرار الإيفاد.

كما دعا شكشك سيالة، بموافاة ديوان المحاسبة، بخطة وزارة الخارجية للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وخطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وتبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص، إضاقة إلى صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.

وكانت خارجية الوفاق، قد ذكرت في 03 فبراير الجاري، أن قرار وزير الخارجية محمد سيالة بشأن إيفاد (171) موظفًا للعمل بالبعثات بالخارج، اتخذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بشأن الإيفاد من خلال لجنة الإيفاد والمقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية.

وقالت، إن لجنة الإيفاد بدأت في عقد اجتماعاتها منذ شهر أغسطس 2020 وتوجت أعمالها بصدور القرار في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن توقيت صدوره ليست له علاقة بأي تجاذبات سياسية.

وأضافت الخارجية، أن جميع الوارد أسمائهم في القرار هم موظفون بالوزارة واستكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جدًا فما فوق في آخر تقارير كفاءة للسنتين الأخيرتين.

وذكرت أن الإيفاد تم من خلال لجنة الإيفاد لمدة أكثر من سنة قادمة تصل إلى مارس 2022، كبديل للعاملين بالخارج، والذين ستنتهي فترة عملهم خلال الفترة القادمة.