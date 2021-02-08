الأمن الداخلي لـ«الوفاق»: تفجير الأكاديمية البحرية عمل إرهابي والقبض على مرتكبيه

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، أن التفجير الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية في جنزور قبل ثلاثة أسابيع كان «عملا إرهابيا»، مؤكدا القبض على مرتكبي الحادث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس «وال».

ولم يكشف جهاز الأمن الداخلي عن هوية منفذي التفجير، مكتفيا بوصفهم «التشكيل الاجرامي الإرهابي».

وقال الجهاز إن عملية القبض على عناصر التشكيل «تمت بفضل الجهود المبذولة من قبل أعضاء الجهاز من أجل محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وفرض الأمن والعمل على استتبابه».

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وتعرضت أكاديمية الدراسات البحرية بجنزور في 19 يناير الماضي لتفجير أودى بحياة آمرها العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح؛ بالإضافة إلى إصابة العديد من رجال الأمن والمواطنين بجروح.

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