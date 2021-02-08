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برلماني إيطالي: يجب النظر في أي طلب لإرسال مراقبين إلى ليبيا لمراقبة الهدنة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو، إنه “على إيطاليا النظر في أي طلب لإرسال مراقبين لمراقبة الهدنة في ليبيا”.

وعلق «فاسينو»، في تصريحات صحفية لوكالة “نوفا” الإيطالية، على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول إرسال فريق مراقبين لسرت، قائلًا إنه “أمر إيجابي جداً أن الامم المتحدة قررت إرسال مراقبين بما فيه من الاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وأردف البرلماني الإيطالي، أن “الأمر متروك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليقرروا الدول المناسبة ليكونوا جزءًا من قوة التدخل”، معتبراً أن “القرار صحيح في حد ذاته”.

تجدر الإشارة إلى أن كان مجلس الأمن الدولي كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

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برلماني إيطالي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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