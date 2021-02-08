«سيالة» يلتقي وزير الخارجية السعودي في القاهرة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإنين، وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الإثنين، فإن اللقاء تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض المستجدات على الساحة الليبية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان “سيالة ” قد بحث التطورات الليبية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إيجاز رصدته “الساعة 24″، إن سيالة وشكري عقدا لقاء اليوم الإثنين، على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية.

وأضافت أن اللقاء يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ليبيا، وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق.