فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية بعد الانتهاء من إزالة الألغام

أكد رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق غير المعتمدة في لجنة 5+5 أحمد بوشحمة، أن اجتماع اللجنة في سرت ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

وأضاف، بوشحمة في تصريحات صحفية، أن العمل جار لفتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية.

بدوره أكد الجيش أنه سيتم فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أن عناصر من الهندسة العسكرية ستباشر مهام عملية إزالة الألغام، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

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