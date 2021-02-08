عقيله صالح يتلقى أول اتصال من المبعوث الأممي الجديد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن عقيله صالح أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المبعوث الأممي، أهمية استكمال المسارين، العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأوضح عقيله صالح، أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم انجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف.

من جانبه، أكد “كوبيش”، أنه سيقوم بزيارة رسمية لرئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.