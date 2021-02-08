مجلس النواب يدعو لجلسة تشاورية للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة التشاورية والتي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين المقبل.

وأوضح صالح في بيان أن الاجتماع سيكون لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن الجمعة ترحيبه بتكوين سلطة تنفيذية مؤكدًا أنها انتصار الشعب الليبي.

وتمنى صالح التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

يشار إلى أن القائمة الثالثة فازت في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.