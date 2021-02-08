شكشك يطالب سيالة بإيقاف تنفيذ قرار إيفاد 171 من موظفي الوزارة

قام خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بمراسلة وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة لمطالبته بإيقاف تنفيذ قرار إيفاد 171 من موظفي الوزارة.

كما طالب شكشك، بموافاة الديوان بعديد الإجراءات المتعلّقة بوزارة الخارجية، ومن أبرزها خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها، الملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وأيضاً تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، وغيرها من الإجراءات التي أُدرج طلبها من الديوان عبر مراسلته للوزارة.

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