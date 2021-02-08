الخارجية الروسية: لافروف يجري اتصالين هاتفيين مع المنفي ودبيبة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة البلاد، عبد الحميد دبيبة، استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف أجرى اليوم الاثنين اتصالين هاتفيين مع المنفي ودبيبة، حيث هنأنهما بتسلمهما منصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

ولفت لافروف إلى أن موسكو كانت من العواصم الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مؤكدا أن أمامها تنفيذ “مهمات غير سهلة”، متمنيا النجاح لها.

وأكد استعداد بلاده للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا، “بهدف التجاوز الأسرع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ زمن طويل”.