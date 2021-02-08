عقيل: هناك جهات خارجية تسعى لإعادة الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول

أكد الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل، أن ما حدث في ليبيا هو خطوة نظرية تفيد بأنها بات فيها حكومة موحدة، لافتا إلى أن الحديث عن قدرة هذه الحكومة على ممارسة صلاحياتها وتوحيد المؤسسات، أمر سابق لأوانه.

وأشار عقيل، إلى أن “الكرة صارت في ملعب المجتمع الدولي”، فإلى أي مدى سيقوم بالتزاماته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا باعتبار أن هذا المجتمع هو الذي ألقى بليبيا في أتون الفوضى والعنف والإرهاب”.

ونوه إلى أن ”المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من دعم لهذه الحكومة لتقوم بمهامها، وعلى رأسها إخراج المرتزقة ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة النازحين والمهجّرين وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على أنه إذا لم يتم تقديم دعم في هذا الاتجاه فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم.

وشدد عقيل على أن هناك جهات خارجية، تريد إذكاء العنف وتصفية الحسابات مع قوى أخرى على الأرض الليبية، مؤكدا أنها تسعى لإعادة الأمور إلى المربع الأول.

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