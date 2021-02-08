افحيمة : دعم السلطة الجديدة مشروط بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن تعطش الليبيين للاستقرار، والظاهر للعيان عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيونات، انعكس تأييدًا لنتائج ملتقى الحوار في جنيف.

و أوضح افحيمة في منشور ه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاستمرار في دعم السلطة الجديدة سيبقى مطلوبًا بقوة من الجميع طالما لم تنحرف عن المسار المرسوم للخروج بالبلاد من أزمتها.

و شدد افحيمة على ضرورة أن يكون الدعم مشروطا بعدم الانحراف عن المسار أو الحيود عن الطريق نحو الهدف المنشود وهو استحقاق الانتخابات في 24ديسمبر 2021، لافتا إلى أن ما تحقق من مكاسب ليس سيئًا مقارنة بالمصير الذي كان ينتظر البلاد فيما لو فشلت جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24