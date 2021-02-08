معلى: التدخلات الأجنبية متواصلة في ليبيا ما لم يتم تنصيب حكومة منتخبة من الشعب مباشرة

أكد المحلل السياسي التونسي غازي معلى، أن خروج القوات الأجنبية من جيوش نظامية ومرتزقة من ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات الجديدة.

وشدد معلى، في تصريحات صحفية، أنه إذا فشلت الحكومة في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى فإن هناك إمكانية لاستمرار الوجود الأجنبي في ليبيا، التي لا تزال تحت الرعاية الأممية والبند السابع.

وأشار معلى، إلى أن التدخلات الأجنبية لا تزال متواصلة في ليبيا ما لم يتم تنصيب حكومة منتخبة من الشعب مباشرة.

وكان المرصد السوري قد أعلن في وقت سابق، أن المرتزقة السوريين لايزالون متواجدين في ليبيا، وبدلاً من عودتهم إلى سوريا بعد التوافق الليبي الليبي، تقوم بعض الدول بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.

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