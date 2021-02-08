معلقًا على بيان «شكشك» بشأن الـ 171 موظفًا.. «الصغير»: الإيقاف يتم بقرار وليس برسالة 

علق حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، على بيان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الذي طالب فيه بإيقاف قرار حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإيفاد 171 موظفاً بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

وأضاف حسن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”هذه الورقة لا توقف تنفيذ القرار لان الديوان لم يوقف القرار بل طلب إيقافه طواعية من الخارجية، الإيقاف الإداري يتم بقرار إداري وليس برسالة يطلب فيها إيقاف قرار”.

تجدر الإِشارة إلى أن بيان «شكشك»الذي حصلت “الساعة24” على نسخة منه، جاء امتثالا للقرار رقم (640) لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والقاضي بايفاد (171) موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

وراسل خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق ، الأحد 7 فبراير الجاري، داعيا إياه إلى إيقاف تنفيذ قرار الإيفاد وموافاة الديوان بالإجراءات التالية:

– خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها

– الملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج

– خطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج

– تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها

– البيانات الأساسية للمشمولين بالقرار

– مدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص

– صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.

وكان وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظفا للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.