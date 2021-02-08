المريمي: إنهاء التدخل الخارجي التحدي الأبرز للحكومة الجديدة

قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الجميع ينتظر أن تلبي الحكومة التنفيذية طموحات الشعب الليبي، خاصة وأنها تواجه تحديات ليست سهلة من بينها إنهاء التدخل الخارجي.

و لفت المريمي إلى أن مجلس النواب لا يستطيع أن يعطي انطباعا أو رأيا ما لم يتم رؤية خطوات ملموسة على أرض الواقع، كما أنه يجب وضع حد للمشاكل التي يعاني منها النواب، وحل سريع أيضا لأزمة فيروس كورونا، وانقطاع التيار الكهربائي وغلاء المعيشة وغيرها من المشكلات.

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