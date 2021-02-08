موسكو: مستعدون للتعامل بشكل بناء مع الحكومة الليبية الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو مستعدة للتعامل بشكل بناء مع الحكومة الجديدة في ليبيا.

و أوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الانتقالية عبدالحميد دبيبة ، ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي،هنأهما فيها بانتخابهما وتمنى لهما النجاح.

وأضاف البيان أن لافروف أكد استعداد روسيا لتعاون بناء مع الحكومة الانتقالية الليبية من أجل تخطي الأزمة الطويلة سريعا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون من أجل توطيد العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وليبيا.

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