مناقشة الاوضاع التي تعاني منها مناطق بلدية الجفرة

استعرض الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة المختنقات والاشكاليات التي تعاني منها مناطق البلدية هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء والحلول اللازمة لها .

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري ورئيس ديوان المجلس والاعضاء المكلفين بالقطاعات ورؤساء الفروع البلدية المشاريع المزمع اقامتها وما تم انجازه خلال الفترة الماضية .

واوضح رئيس ديوان المجلس البلدي بالجفرة ان رؤساء الفروع استعرضوا خلال هذا الاجتماع الاشكاليات التي تم حلها مؤخرا مثل توفير الوقود بكل مشتقاته والسيولة المالية للمصارف وانسيابية السلع التموينية المدعومة للجمعيات الاستهلاكية ، وكذلك توفير الامكانيات اللازمة لقطاع الصحة من المعدات والمستلزمات الطبية ومركز العزل الصحي لمجابهة كورونا .