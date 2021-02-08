السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا … تحديات واسعة و إنتظارات حذرة

رامي التلغ-بوابة افريقيا الاخبارية |

08 February, 2021

مثلت الأحداث الأخيرة في ليبيا محور حديث معمق في الساحة السياسية والدبلوماسية في المنطقة بأسرها، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى زمام المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

إذ سادت حالة من التفاؤل الأوساط الليبية بعد أن وصل قطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، إلى محطة مهمة، باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، ليصبح محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبه رئيساً للحكومة.

وينتظر السلطة التنفيذية الجديدة العديد من الملفات الشائكة، من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده والذي وقع في أكتوبر الماضي، متضمنا عدة بنود أبرزها توحيد الفصائل العسكرية، وحل مسألة المرتزقة، إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتنظيم الانتخابات التي اتفق على إجرائها في ديسمبر المقبل.

كما يقع على عاتقها إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

وبهذه الانتخابات، تُطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) برئاسة فايز السراج.

في ذات الصدد،وذكرت اللجنة في بيان لها: هذه الخطوة تمثل تلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي، في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل، ووقف العنف، والانقسام السياسي، والاجتماعي والمؤسساتي.

وقالت اللجنة: عملية انتخاب المرشحين اتسمت بالشفافية، مشيدة بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة، ودعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل.

وبالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن التحدي كبير بعد أكثر من أربعين عاما من حكم سلطة لا منافس لها، وأفسح سقوطها المجال أمام العنف والصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.

من ذلك،رأى الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية فولفرام لاخر “سيكون لديها القليل من القوة على الأرض. ستجد صعوبة كبيرة في ممارسة أي نفوذ في شرق ليبيا، وحتى في غربها، وستواجه معارضة قوية. ليس في قدرة سلطة تنفيذية توحيد ليبيا”.

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأوضح لاخر “الطريقة التي شكلت من خلالها هذه الحكومة تعني أن الأشخاص الأربعة المنتخبين (الجمعة) ليس لديهم في الحقيقة مصلحة مشتركة أو مصلحة سياسية مشتركة إلا الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.

بالنسبة إلى طارق مقريزي المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية “أنتجت عملية الأمم المتحدة سلطة جديدة لم يكن يتوقعها أحد بصراحة”.

وتابع “يمكن قراءة هذا التصويت على أنه تصويت ضد المرشحين المفضلين”.

ويستمر الليبيون في التنديد بعدم تجدد النخب السياسية في البلاد والفساد ونقص في السيولة والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم.

وعبّر العديد من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بإمكانية نجاح الحكومة الجديدة إذ ان العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة بقيت حبرا على ورق.

في سياق متصل،لم تمضِ بضعة أيام على إعلان تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا، حتى بدأت تركيا بإيفاد مرتزقة جدد.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تجهيز تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة، متحدية قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وقال المرصد السوري، في بيان اطلعت عليه إن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، تقدر بـ140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأشار إلى أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها، التي كان من المفترض أن تعود 25 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا أن تركيا لم تنفذ أيا من بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة المليشيات.