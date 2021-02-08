«الرئاسي» يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل

قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، المنتهية ولايته، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل برئاسة خالد السكران.

ووفق القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن المجلس الجديد يضم في عضويته عبدالسلام محمد عبدالحفيظ سعد وموسى علي الحسن والمعتز رمضان بوبكر الشيخي». كما يضم التشكيل الجديد لمجلس صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل « خالد عبدالله حسن اللبار، الصالحين محمد الصالحين بسيكري، واحمد فرج الكاديكي»

كما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعديل إحدى مواد قراره الصادر العام 2019م، بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقران لأغراض، بحيث تكون على النحو التالي المادة (9) «یكون لصندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة ».

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