وزيرا الخارجية التونسي والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا عقب اختيار السلطة الجديدة

ناقش عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, اليوم الإثنين، في مكالمة هاتفية، مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولاسيما التطورات الإيجابية في ليبيا عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وأجرى عثمان الجرندي، اليوم الإثنين مكالمة هاتفية، مع وزير الخارجية التركي، تم خلالها بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية.

وأكد الوزيران- بحسب البيان- حرصهما على مزيد تطوير العلاقات التونسية التركية في مختلف المجالات عبر مزيد التشاور وتكثيف تبادل الزيارات والإعداد المحكم للمواعيد الثنائية القادمة.

من جانبه، أعرب وزير خارجية تركيا، عن استعداد بلاده دعم تونس لمجابهة تداعيات أزمة “الكوفيد 19” ولا سيما توفير التجهيزات والمواد الطبية اللازمة وهو ما يعكس متانة وتميز العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورجب طيب أردوغان.

كما مثلت هذه المحادثة مناسبة، لتناول تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولاسيما التطورات الإيجابية في ليبيا عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، وفقا للبيان الصادر.

وفي هذا الخصوص، ثمّن الوزيران، هذه الخطوة الإيجابية في المسار السياسي السلمي في ليبيا.