الصغير يعلق على قرار شكشك حول وقف قرار إيفاد موظفين بخارجية الوفاق

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في تعليقه على طلب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بشأن إيقاف قرار إيفاد 171 موظفا للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية، قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، إن الإيقاف الإداري يتم بقرار إداري وليس برسالة.

وكتب الصغير، معلقًا على حسابه في موقع “فيسبوك”: إن “هذه الورقة لا توقف تنفيذ القرار لأن الديوان لم يوقف القرار بل طلب إيقافه طواعية من الخارجية”.

وأضاف: “الإيقاف الإداري يتم بقرار إداري وليس برسالة يطلب فيها إيقاف قرار”.

ووجه، رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خطابًا إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، يطالبه من خلاله بإيقاف تنفيذ قرار إيفاد الموظفين.

وأرجع شكشك، طلب الإيقاف إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت يثير العديد من الشبهات ويستدعي التحقق من الإجراءات والأسانيد التي بُني عليها.

ودعا شكشك، سيالة بموافاة ديوان المحاسبة، بخطة وزارة الخارجية للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.

كما طالبه بتقديم خطة الوزارة، فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وتبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص، إضاقة إلى صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.