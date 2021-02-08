الورفلي : طريق الحكومة الجديدة طويل وضبابية تسود الحالة الليبية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

08 February, 2021

رأى الأكاديمي والكاتب السياسي الاستاذ ميلاد الورفلي أن المشهد الليبي بعد انتخاب حكومة جديدة هو اشبة بهدوء على فوهة بركان لأن الحكومة وان تجد ترحيب في الخارج إلا أنها تواجه ولادة متعسرة في الداخل والسبب تعدد مراكز القوى وتشظي القرار السياسي بينها.

وقال الورفلي في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية أن جانب آخر مهما جدير بالتوقف عنده وهو “أن المليشيات أصبحت تمثل سلطة فوق سلطة الدولة ولا يمكن لأي حكومة أن تبدأ مهامها الا بعد أخذ المباركة والمؤازرة منها فلا يمكن أن تتحرك الحكومة الجديدة او المجلس الرئاسي في طرابلس الا بعد أخذ مباركة الهيئة الطرابلسية وثوار طرابلس ” .

وواصل الورفلي قائلا ” جانب اخر مهم ان هناك أشخاص متنفذين قد لا يروا مصالحهم في هذه الحكومة سيكون محرك لكل العقبات التي تجعل الحكومة عاجزة ان انجاز مهامها”.

وختم الوفلي حديثه قائلا ” لهذا اعتقد ان الطريق مازال طويل ومازال الضبابية هي السائده في الحالة الليبية لان هذا المشهد تتحكم فيه مدى بعد وتقارب هذه المصالح”.