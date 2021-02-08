الترجمان: إسقاط ليبيا في 2011 أضر بـ دول الجوار و المنطقة

أكد المحلل السياسي ، باسل الترجمان أن انفلات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا منذ إسقاط الدولة في 2011، أثر على دول الجوار الليبي و المنطقة بأسرها.

وأوضح الترجمان أن عودة الأمن والاستقرار ووجود حكومة قوية في ليبيا سيكون له مؤشرات إيجابية، خاصة في ظل وجود إجماع دولي على استعادة ليبيا سيطرتها على حدودها وأراضيها وأن يتم وقف حالة الفوضى.

وأضاف الترجمان أن تونس دفعت منذ 2011 فاتورة باهظة لهذا الخلل الأمني في ليبيا، لافتا إلى أن مخطط الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان تم التخطيط له في ليبيا.

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