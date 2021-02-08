“كوبيش” يبحث مع “المنفي” آلية عمل الرئاسي الليبي الجديد

بحث المبعوث الأممي الجديد “يان كوبيش” -خلال اجتماع عبر تطبيق زووم – مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” سير عمل المجلس الرئاسي الجديد من حيث تعزيز العملية السياسية وتحديات المرحلة المقبلة.

وقال مسؤول إعلام “المجلس الرئاسي الجديد” لــــ 218 إن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الرئاسي والبعثة الأممية لدى ليييا في حل الأزمة الليبية الراهنة وإيجاد التوافق اللازم مابين كل الأطراف من أجل نجاح العملية السياسية في ليبيا

وأكد “المنفي” لــ”كوبيش” سعي المجلس الرئاسي الجديد لتوحيد جميع مؤسسات الدولة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه كما أنه سيلتزم بإجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر 2021.

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