مصادر : نتائج ملتقى الحوار السياسي غيّرت الأولويات لأعضاء اللجنة الدستورية

تنطلق اليوم بمدينة الغردقة المصرية، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن لقاء الغردقة يشارك فيه وفدا مجلس النواب و ما يعرف بـ مجلس الدولة، ومفوضية الانتخابات، وعدد من خبراء القانون الدستوري، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي.

ووفقا للمصادر، فإن هناك اتجاهاً عاماً للبحث عن آلية ميسّرة للسماح بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، وأن نتائج ملتقى الحوار السياسي غيّرت الأولويات بالنسبة لأعضاء اللجنة الدستورية.

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