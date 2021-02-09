سليمان البيوضي: تيار الخاسرين سيحتاج لـ«كبش فداء» لضمان وجوده السياسي

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن “أخبار مضللة كثيرة يتم تداولها هي جزء من محاولة معالجة المأزق المتعلق بكثير من الاصطفافات والوعود التي أطلقها تيار الخاسرين الذي هيمن على ليبيا لعقد من الزمن تقريبا”.

وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يقينا يعلم هذا التيار أن فرصه لاستخدام العنف السياسي لا يمكن أن تتم إلا بتعزيز الانقسام السياسي وهو ما يعولون عليه من خلال أدواتهم، و كذلك فإنهم يمارسون نوعا من الترغيب للحفاظ على حواضنهم وامتصاص الصدمة وتخفيف حدتها للحد الأدنى”.

وتابع؛ “لأن تفكك وتغير اتجاهات الرأي العام وربما انقلابها ضدهم ولن يكون من السهل إعادة ترتيبها كما كانت سابقا”، “سيحتاج هذا التيار لكبش فداء ولن يتردد في تقديمه لضمان وجوده السياسي”.