“فراتيني”: أخطاء أممية فادحة في ليبيا والمنتصر تركيا وروسيا

قال وزير الخارجية الإيطالي السابق”فرانكو فراتيني” إن (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز ارتكبا أخطاء فادحة في العملية التي أسفرت فى جنيف عن تشكيل سلطة انتقالية جديدة، وذلك لصالح روسيا وتركيا).

وأوضح “فراتيني”، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أنه يعتقد بوجود أخطاء مهمة في التحضير للجولة الأولى من التصويت ثم في الاقتراع الذي أدى إلى انتخاب الرئيس المؤقت للمجلس ورئيس الحكومة المؤقت، في إشارة إلى قائمة المنفي- ادبيبة.

وقال فراتيني إن (النتيجة الأولى لأخطاء الأمم المتحدة هي عدم توازن السلطة التنفيذية الجديدة تجاه الإسلام السياسي)، معتبراً ( أن دبيبة و المنفى شخصيات لها ميول إسلامية).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية