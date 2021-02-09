«قرادة»: الـ 100 يوم الأولى هي ميزان السلطة التنفيذية الجديدة

قال إبراهيم موسى قرادة سفير ليبيا السابق لدى السويد، المعارض السابق لنظام الراحل معمر القذافي، إن100 يوم الأولى هي ميزان السلطة التنفيذية الجديدة، في “دوري تجميع النقاط” بعد الترحيب والأمل بفتح صفحة جديدة، على حد تعبيره.

وأضاف “قرادة” في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” من التجربة، اعتدنا أن تكون البدايات السياسية هي حالة انتشاء بليغة ومبالغ فيها، وهذا وضع مقلوب، غير أن الصحيح أن السلطة الجديدة في نقطة الانطلاق، أي خطة البداية الصفري، كأي مستجد في مشروع جديد، ثم يبدأ في تجميع ومراكمة النقاط في مراحل”، على حد قوله.

وتابع:” المرحلة الأولى، في العرف السياسي، هي المائة يوم الأولى، فإذا تحصلت السلطة على تقدير آداء ونتائج فوق 50% تعتبر ناجحة، وإلا فهي راسبة، وهذا يعني أن 100 يوم الأولى هي من صنف “الربيع من فم الباب يبان”، مما يتطلب استعداد وتجهيز لتكون البداية سليمة ولضمان أكبر قدر من الكفاءة الفعالية” على حد زعمه.

وواصل زعمه قائلا:” من حق رئيس الحكومة الأصيل أن يملك السلطة الكاملة في اختيار وتعيين وزرائه وحكومته حسب تقديريه واحتياجاته ليخلق فريق فعال منضبط ومنسجم، وبالتالي مسألته ومسئوليته”.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة إذا فرض عليه الوزراء والطاقم يبقى أيضًا مسئولاً، لارتضائه، فتحديدًا هو المكلف” على حد قوله.

واختتم:” طبعًا، في دول العالم يراعى دومًا توازن التمثيل الجغرافي والتنوعي والنوعي- وذلك ليس محاصصة والتي يكون منصب معين مقيد شرطًا مسبًقا في شخص معين أو من جهة محددة، سيكون ليس دليل خبرة ولا بشير خير أن يتم تحديد الوزراء والطاقم بناء على الولاء أو التملق أو المداهنة أو الإلحاح أو توصية أو تزكية أو CV فقط، وأمامنا عقودا من الحصاد المُر، فهي فرصة صعبة ولكنها فرصة ثمينة”، على حد تعبيره.