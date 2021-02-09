حمزة: هزيمة الإخوان المدوّية في جنيف أحبطت مخطط الهيمنة

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، أن حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لا يمكن التعويل عليه في الوصول إلى حل سياسي أو توافق وطني حقيقي.

وأوضح حمزة أن جماعة الإخوان غير مؤهلة للمشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات، مضفا أنها فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وبناء جيش وطني لليبيا أو إصلاح قطاع الأمن.

و يرى مراقبون للأزمة الليبية أن الإخوان لم يصلوا لـما كانوا ينتظرونه من ملتقى الحوار السياسي في جنيف، واضطر مرشحهم الأبرز للمجلس الرئاسي خالد المشري إلى الانسحاب من قائمة المتنافسين قبل ساعات من الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية، كما فشل مرشحهم لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا في الفوز بالمنصب.

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