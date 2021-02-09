مصدر لـ 218: قوة مجهولة تقتحم مخيماً لنازحي تاورغاء في طرابلس وتعتقل شابين

خاص/ 218

اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة مكونة من “20” سيارة -ظهر الاثنين- مخيماً لنازحي تاورغاء في مدينة طرابلس – حسب ما أفاد به مصدر لــ218 قال إن جميع المسلحين ملثمين يقودون سيارات معتمة ولاتحمل شعارات أي جهة رسمية ومدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، منها مسدسات وبنادق كلاشينكوف ورشاشات مضادة للطيران ورشاشات بي كي تي وأغراض عامة.

وأضاف المصدر أن ( سيارات أخرى مدنية مختلفة الأنواع، غير محددة العدد اصطفت عند بوابة المخيم، فيما أقفلت العناصر المسلحة مدخل المخيم ومنعوا الدخول إلى المخيم والخروج منه وفتشوا عدداً كبيراً من النازحين القاطنين بالمخيم مقتحمين غرف العائلات متلفظين بكلمات نابية غير أخلاقية)- حسب توصيف المصدر.

واعتقلت القوة المسلحة اثنين من شباب تاورغاء المقيمين في مخيم النزوح هما “أكرم ونيس اقسومة” و”خميس مرعي اقسومة”-حسب إفادة المصدر- واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، لينسحب أفراد القوة بعد ذلك من المخيم بعد “30” دقيقة من الاقتحام مطلقين اعيرة نارية في الهواء باتجاه المخيم وليتجه رتل سيارات القوة المسلحة وفقاً للمعلومات إلى طريق جزيرة الدريبي فيما يُعتقد أنها تتبع للأمن الداخلي .

وتواصلت لجنة المخيم واحد أقارب المقبوض عليهم مع أحد الجهات وأُبلغوا بأنه لا أحد يعرف الجهة التي أرسلت المقتحمين بأنه لم تعرف الجهة المقتحمة للمخيم ولا توجد أي معلومات عن المعتقلين، ليتفاجأ أهل المخيم بعد ساعات من اعتقال الشابين بأخبار عاجلة على تلفزيونات تابعة لحكومة الوفاق مفادها القبض علي تشكيل عصابي قام بتفجير الأكاديمية البحرية التي راح ضحيتها آمر الأكاديمية وآخرون في اتهام للشابين من تاورغاء المختطفين من المخيم من قبل كتيبة تابعة لغنيوة الككلي حسب المعلومات التي أدلى بها المصدر لــ 218 ، فيما لم تعلق وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على الحادثة بعد ولم يصدر أي بيان رسمي بالخصوص.

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