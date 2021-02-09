هون.. وحدات من الجيش الوطني تخلي بعض المقرات المدنية

أفاد مصدر لــ 218 من مدينة هون -المركز الإداري لبلدية الجفرة- أن مسئولين من الجيش الوطني أعطوا أوامرهم بإخلاء بعض المؤسسات المدنية من أهلية وحكومية مدنية كانت قوات الجيش قد استغلتها في الفترة الماضية بعد مطالبات متكررة من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني وأهل المدينة بتسليم هذه المقار لمزاولة الأنشطة الأهلية والشبابية والثقافية وممارسة الأعمال الوظيفية .

وأضاف المصدر أن بعض الوحدات العسكرية بدأت بالفعل إخلاء بعض المواقع والمؤسسات ومنها روضة الزهور للأطفال و مدرسة 18 نوفمبر “الزوي سابقاً” والكائنة بحي “سوزاي” و مقر المؤتمر الفلاحي، في انتظار تسليم مقرات أخرى منها المبنى الإداري لنادي الإخاء الرياضي الثقافي الإجتماعي في المحلة الشمالية واستراحات النادي بجوار حي الــ500 واستراحة فوج الكشاف وجزء من دار الرعاية ومزرعة الفوارة المقر الرسمي لاحتفالات ومعارض مهرجان الخريف السياحي الدولي وغيرها من مقار .

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