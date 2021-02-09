صميدة لـ«المنفي»: حافظ على سلامة الوطن الذي استشهد من أجله «جدك» فوضعك مختلف

طالب أبو القاسم صميدة كاتب وأديب ليبي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن يحافظ على الوطن الذي استشهد من أجله جده عمر المختار.

وقال صميدة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عمر المختار شيخ المجاهدين في ليبيا، من خلاله عرفنا قبيلة المنفى في غرب الوطن، وكما يقال المثل الشعبي (فارس يحي قبيلة)”.

وأضاف “هل لهذه القبيلة موعد مع القدر في كل مرحلة، تجدد صناعة التاريخ، أم أن هذه المرة تختلف”.

وتابع “سيادة الرئيس: أنت وضعك يختلف عن غيرك إن كنت لا تستطيع فعل شيء، فحافظ على سلامة الوطن الذي استشهد من أجله جدك”.