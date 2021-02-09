«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد «سجن التضامن» بتاجوراء وتصدر بيانا عن الزيارة

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، تفاصيل الزيارة التفقدية لمؤسسة الاصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي «التضامن» للاطلاع على أحوال المسجونين والموقوفين على ذمم قضايا محالة للنيابة العامة .

وأوضح بيان اللجنة الوطنية، المنشور عبر حسابها على فيسبوك، أن تلك الزيارة التي جاءت الخميس الماضي جاءت ضمن مهام العمل الإنساني والقانوني الذي تقوم به اللجنة لمتابعة كافة الملفات الإنسانية والوطنية والحقوقية والتي في مقدمتها ملف السجناء ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز المؤقت والسجون.

وأشار البيان؛ أن تلك الدعوة جاءت من مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي (التضامن)، وضم الوفد المشارك في الزيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، ورئيس قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ باللجنة محمد بن عسكر، وعبد المنعم إبراهيم، رئيس قسم شؤون السجناء باللجنة.

وتابع البيان؛ أنه خلال الزيارة تم الإطلاع على أحوال النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتم تفقد أوضاع المسجونين والموقوفين على ذمم قضايا محالة للنيابة العامة.

وخلال الزيارة رافق الوفد رئيس قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام الدكتور أسامة السائح، والمقدم رضا المعمري، مدير المؤسسة، ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

وقام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة لكامل أقسام ووحدات المؤسسة، للإطلاع على ظروف ومشروعية احتجاز النزلاء من الموقوفين والسجناء بالمؤسسة من خلال إدارة شؤون النزلاء، كما تم تفقد العيادة الصحية، والمؤسسة التعليمية ومطبخ ومعمل الحاسوب والمكتبة الثقافية و صالة الألعاب الرياضية والمدرسة القرآنية بالمؤسسة، ومعاينة الظروف الصحية لقواطع المؤسسة، وكما تم الاطلاع على عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، والوقوف على أبرز الاحتياجات اللازمة لتوفير ظروف إنسانية ملائمة لهم .

وعقد الفريق الحقوقي خلال هذه الزيارة عدة لقاءات ومقابلات مع نزلاء المؤسسة، من أجل الإطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل وغيرها من الأمور ، والإستماع إلى وجهات نظرهم وآرائهم في أسلوب التعامل معهم وظروف احتجازهم وحق الزيارات والتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم، والتمكين من العرض على النيابة العامة والمحاكم والتواصل مع محاميهم، والرعاية الصحية الخاصة بهم داخل المؤسسة، التمس فيه وجهات نظر وآراء النزلاء الذين أكدوا على حسن التعامل من جانب عناصر وضباط وضباط صف المؤسسة، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإساءة أو التعذيب الجسدي أو النفسي بحقهم.

من جانبهم أشاد النزلاء برعاية الصحية لهم وفقا للامكانيات المتاحة والمتوفرة بعيادة المؤسسة، وأكد النزلاء لفريق اللجنة خلال الاستماع إلى النزلاء على توفير إدارة المؤسسة لحق الزيارات والاتصال والتواصل مع أهلهم وذويهم ومحاميهم واللقاء بهم.

وتأكد فريق اللجنة في زيارته التفقدية لإدارة شؤون النزلاء بالمؤسسة، من مشروعية التوقيف والاحتجاز لجميع النزلاء، والتي تبين أنهم جميعهم موقوفين بموجب أوامر النيابة العامة على ذمة قضايا منظورة أمام النيابات والمحاكم المختصة.

وأوضح البيان؛ أنه تم أيضًا رصد تجهيز العيادة ورفع كفاءتها بالمؤسسة، كما تم ملاحظة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية جراء تفشي جائحة كورونا منعا لحدوث حالات عدوى سواء في إدارة المؤسسة أو بين النزلاء والموقوفين، وكما رُصد توفير مدرسة خاصة بالنزلاء والتي تحوي كامل التجهيزات من معمل الحاسوب والمناهج التعليمية ، من أجل استكمال مراحل التعليم الأساسي والثانوي للنزلاء ، من داخل المؤسسة.

وتابع البيان؛ أنه تم كذلك الإطلاع على المكتبة الثقافية المجهزة بالعديد من المصادر العلمية والثقافية والدينية والفكرية والأدبية للمطالعة وتنمية الجانب الثقافي لهم، بالإضافة للإطلاع على صالة الألعاب الرياضية المجهزة بكافة وسائل الترفيه والتجهيزات الرياضية لممارسة النشاط الرياضي داخل المؤسسة، وكما تم الوقوف خلال الزيارة، على العديد من التجهيزات والصيانة وتوفير مستلزمات الإصلاح والتأهيل للنزلاء بالمؤسسة.

وأشادت اللجنة في بيانها، بالجهود المبذولة داخل المؤسسة من إدارة وعناصر المؤسسة وقسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام، والرامية إلى تقديم خدمات أفضل النزلاء ، والالتزام بما نص عليه القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية الخاصة بالسجون ومرافق الاحتجاز وفقاً للإمكانيات المتاحة والمتوفرة.

كما أكدت على أهمية تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة للنزلاء والموقوفين، وعلى ضرورة توفير سيارة إسعاف، وكذلك توفير أطقم طبية تخصصية لعيادة المؤسسة لرفع مستوي الاستجابة الصحية والطبية للنزلاء ، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق بين وزارتي العدل والصحة.