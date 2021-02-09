«حكومة الوفاق» تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض برئاسة «السكران»

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.

وجاء في القرار رقم (121) لسنة 2021 ميلادية “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل”.

واشتمل القرار على “إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل”.

وتضمن التشكيل الجديد “خالد موسي عبد المجيد السكران «رئيسا»، وعضوية كلا من: عبد السلام محمد عبدالحفيظ سعد، موسى علي الحسن، المعتز رمضان بوبكر الشيخي، خالد عبد الله حسن اللبار، الصالحين محمد الصالحين بسيكري، أحمد فرج الكاديكي”.

وألزم المجلس الرئاسي، الجهات المختصة بتنفيذ القرار، مع العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.