الانتخابات في موعدها .. كلمة السر التي تحرك السلطات الليبية الجديدة

دعت أغلب الفعاليات الليبية، السلطات الجديدة المنتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي، الى العمل على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، فيما بدت جملة «الانتخابات في موعدها» كلمة السر التي تحرك توجهات الحكام الجديد، سواء من الداخل أو الخارج.

ودعا فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته كلا من رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الى تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، والى العمل خلال المرحلة القادمة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها لوضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، وفق بيان صادر عنه.

وأشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتكوين سلطة تنفيذية جديدة متمنيًا التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد، فيما أشار رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى أهمية أن تتكلّل هذه الجهود بالوصول إلى انتخابات حرة وفق قاعدة دستورية، لينتهي الانقسام في البلاد، وتتّجه ليبيا نحو الاستقرار والبناء.

وبينما أكدت البعثة الأممية أن هدف السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، هو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، دعا تكتل « إحياء ليبيا » المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش التوفيق، الى أن يجعل أولى أولويّاته دعم إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في تاريخها برقابة دوليّة صارمة، مع تمحيص دقيق للسّجلّ الانتخابي ومنظومة الرقم الوطني التي بنيت عليها، ومراجعة كافّة الإجراءات والعمليّات والمنظومات المتعلّقة بالانتخابات، بما في ذلك مصادر التّمويل للحملات الانتخابية وعناصر النّزاهة والشّفافيّة في إجرائها.

وطالب التكتل المفوضية العليا للانتخابات بفتح باب تسجيل النّاخبين وتجديد قائمة المسجّلين نظرًا لتقادمها، وبالشّروع فورًا في الإعداد للانتخابات ودعم المفوضيّة العليا، فعلًا لا قولا فقط، وعدم تضييع المزيد من الوقت في المماطلة في هذا الاستحقاق الشّعبي الأصيل لتجديد الشرعيّة في ليبيا.

كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المذكور، وباحترام نتائجها، مع تعديل مسؤوليّات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتصير بعثة لدعم الانتخابات وتنفيذها، مطالبًا باعتماد الإعلان الدّستوري بتعديلاته، والتي شملت مقرّرات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد. وعدم السّماح باستغلال جدل قانونيّ مصطنع، بخصوص القاعدة الدّستوريّة، تأخيراً ونسفًا للانتخابات التي حرم منها الشّعب اللّيبي لستّ سنوات كاملة بحسب نص البيان.

وجاءت هذه الدعوة، في ظل مخاوف من عرقلة الانتخابات بسبب إقرار اللجنة الدستورية اعتماد مسودة الدستور الجديدة كآلية للاستحقاق الانتخابي بعد الاستفتاء عليها، رغم ما تواجهه من رفض من أغلب الفعاليات الليبية بما فيها قيادة الجيش والقبائل والأمازيغ والطوارق والتبو وطيف واسع من القوى المدنية، في حين لا يدافع عنها إلا الإخوان والدائرين في فلكهم.

وبدورها ، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطة التنفيذية الجديدة إلى ضرورة الالتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، وفي مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتنظيمها في موعدها المقرر، و دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون أي إقصاء أو تهميش.

كما أكد تحالف القوى الوطنية ضرورة التمسك بالمسار السياسي وبموعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وعدم تفويت هذه الفرصة للخروج بالوطن من براثن الحروب.

وسيكون أمام السلطات الجديدة تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة أمامها تحت غطاء دولي وصولا الى تنظيم الانتخابات لتشكيل سلطة موحدة ودائمة وقادرة على احتضان جميع التناقضات السياسية والجهوية والاجتماعية والاقتصادية ، فيما يشير المراقبون الى أن المجموعة العربية والإتحاد الأوروبي سيكونان في مقدمة القوى الدولية التي ستصر على تنظيم الانتخابات في موعدها حتى لا يتكرر سيناريو حكومات الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 ، وحتى لا تدفع الإخوان نحو تعطيل المسار الانتخابي خشية هزيمته المدوية في ظل فقدها السند الشعبي والاجتماعي.