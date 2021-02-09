المنفّى أول مسؤول ليبي يتكلم الفرنسية

بوابة افريقيا الإخبارية ــ متابعات |

09 February, 2021

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد يونس المنفي أول أمس الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي عبر فيه عن ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة لليبيا.

ودعا مانويل المنفي لزيارة باريس، مؤكدا دعم فرنسا الكامل لليبيا للخروج من أزمتها.

ولم يكن المنفي في حاجة الى مترجم وهو يتلقى مكالمة ماكرون، حيث إنه يتقن اللغة الفرنسية، ويعتبر أول رئيس ليبي يتحدث هذه اللغة بطلاقة.

وكان المنفي قد درس في الجامعات الفرنسية ما بين العامين 2004 و2010 حيث تحصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية.

وبخلاف بقية دول المغرب، فإن اللغة الثانية في ليبيا هي الإنجليزية، فيما تعتبر الفرنسية الثانية في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.