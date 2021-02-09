تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا في سبها و8 حالات شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، و8 حالات شفاء وحالتي وفاة.

وقال المركز، إن المختبر التابع له تسلم 167 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد أمس، أظهرت نتائج التحاليل المعملية سلبية 109 حالات، فيما تأكدت إصابة 58 حالة منها 45 جديدة و13 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من سبها بـ32 حالة منها 22 جديدة و10 مخالطة، والشاطئ 16حالة منها 13 جديدة و3 مخالطة، والقطرون 4 حالات جديدة، وكذلك تمنهنت 4 حالات جديدة، ومرزق والزيغن بحالة جديدة لكل منهما.

فيما كانت حالتي الوفا في كل من سبها والشاطئ بحالة واحدة لكل منهما.

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