مباحثات تونسية تركية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

ناقش عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الإثنين مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولاسيما التطورات الإيجابية في ليبيا عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ناقش فيه الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا

ويأتي ذلك ضمن سياسة انقره للتغلغل في ليبيا وبسط نفوذها على البلاد

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة.

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