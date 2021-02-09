سياله ونظيره السعودي يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مستجدات الوضع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين تطرقا خلال مباحثاتهما على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بالقاهرة إلى أهمية عودة السفارة السعودية واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والدفع بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه رحب وزير الخارجية السعودي بما تم التوصل إليه بإختيار السلطة التنفيدية الجديدة مؤكدا دعم الرياض ما تم التوصل إليه وحرصها على أمن واستقرار ليبيا وشعبها .