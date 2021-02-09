مباحثات جديدة لـ3 أيام في الغردقة بشأن ليبيا لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات

ليبيا – يستضيف أحد فنادق مدينة الغردقة المصرية للمرة الثالثة الثلاثاء محادثات بين أعضاء بمجلسي النواب والدولة الاستشاري لتدارس المسار الدستوري للانتخابات.

وأشار نبأ نقلته وكالة الشبكة الإخبارية المصرية وتابعته صحيفة المرصد سيجتمع هؤلاء لـ3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات خبراء قانيون ودستوريون ليبيون.

وأضاف النبأ أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح سيشارك مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي والبعثة الأممية في هذه الاجتماعات، مؤكدًا أن مطار الغردقة استقبل عددًا من المشاركين في المحادثات، فيما فرضت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر إجراءات أمنية ومروية مشددة لتامين محيط فندق المحادثات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية